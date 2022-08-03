Лжец и его возлюбленная (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЛжец и его возлюбленная1-й сезон
9.02017, Geunyeoneun geojitmareul neomu saranghae 16 серий
Мелодрама16+
О сериале
Музыкальная дорама про композитора Кан Хан-гeля, который пишет песни для парней и девушек с необычными голосами. Однажды судьба сводит героя со школьницей Юн Сон Рим, которая мечтает стать певицей. Кан Хан-гeль стремится помочь ей, но оказывается в тупике, когда девушка в него влюбляется.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb