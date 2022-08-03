Wink
Сериалы
Лжец и его возлюбленная
1-й сезон

Лжец и его возлюбленная (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.02017, Geunyeoneun geojitmareul neomu saranghae 16 серий
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Музыкальная дорама про композитора Кан Хан-гeля, который пишет песни для парней и девушек с необычными голосами. Однажды судьба сводит героя со школьницей Юн Сон Рим, которая мечтает стать певицей. Кан Хан-гeль стремится помочь ей, но оказывается в тупике, когда девушка в него влюбляется.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb