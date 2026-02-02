Любовь со шрамом. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
Любовь со шрамом
1-й сезон
7-я серия
8.62024, Любовь со шрамом. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама18+
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Любовь со шрамом (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Известный пластический хирург Роман Инский прилетает по делам в родной Красноярск. В ночном клубе он видит певицу, в которой узнает свою погибшую жену Лену. В его душе разгорается надежда, что теперь они снова могут быть счастливы, но она не помнит и боится Романа.

Лена пытается построить отношения со своим начальником, надеясь, что он сможет подарить любовь не только ей, но и ее дочери Ане. Роман, потеряв всякую надежду, собирается уезжать, но выясняет, что Аня – его родная дочь, а Лене угрожает смертельная опасность…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

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Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь со шрамом»