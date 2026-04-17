Пытаясь убежать от бандитов, молодая женщина приезжает в деревню к матери, где пытается восстановить пришедшую в упадок чайную плантацию. Мелодрама «Любовь и чашка чая» — сериал о надежде на счастье, которая дает силы жить.



Люба жила будто в сказке, пока ее муж не влез в долги и не бросил супругу вместе с дочерью. Надеясь скрыться от бандитов, которые идут по ее следу, Люба отправляется в деревню, где живет ее мать Вера. Та переживает непростые времена и забросила семейное дело — чайную плантацию, которая могла бы принести семье стабильность. Люба старается исправить ситуацию и возродить семейный бизнес, и в этом ей помогает бармен по имени Сергей. Между молодыми людьми возникает притяжение, что совсем не нравится Лизе, которая уже готовилась к свадьбе с Сергеем. А вскоре в деревне появляются и бандиты, которые все еще ищут Любу.



Справится ли героиня со всеми препятствиями на ее пути, вы узнаете, когда будете смотреть «Любовь и чашка чая» (2026) на Wink.

