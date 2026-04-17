Любовь и чашка чая. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Любовь и чашка чая
1-й сезон
1-я серия
9.12026, Любовь и чашка чая. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама, Криминал16+

Любовь и чашка чая (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пытаясь убежать от бандитов, молодая женщина приезжает в деревню к матери, где пытается восстановить пришедшую в упадок чайную плантацию. Мелодрама «Любовь и чашка чая» — сериал о надежде на счастье, которая дает силы жить.

Люба жила будто в сказке, пока ее муж не влез в долги и не бросил супругу вместе с дочерью. Надеясь скрыться от бандитов, которые идут по ее следу, Люба отправляется в деревню, где живет ее мать Вера. Та переживает непростые времена и забросила семейное дело — чайную плантацию, которая могла бы принести семье стабильность. Люба старается исправить ситуацию и возродить семейный бизнес, и в этом ей помогает бармен по имени Сергей. Между молодыми людьми возникает притяжение, что совсем не нравится Лизе, которая уже готовилась к свадьбе с Сергеем. А вскоре в деревне появляются и бандиты, которые все еще ищут Любу.

Справится ли героиня со всеми препятствиями на ее пути, вы узнаете, когда будете смотреть «Любовь и чашка чая» (2026) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь и чашка чая»