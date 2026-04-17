Любовь и чашка чая (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Любовь и чашка чая
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+50 мин
Любовь и чашка чая
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Любовь и чашка чая
Сезон 1 Серия 3
- 16+47 мин
Любовь и чашка чая
Сезон 1 Серия 4
- 16+47 мин
Любовь и чашка чая
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Любовь и чашка чая
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Любовь и чашка чая
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Любовь и чашка чая
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Пытаясь убежать от бандитов, молодая женщина приезжает в деревню к матери, где пытается восстановить пришедшую в упадок чайную плантацию. Мелодрама «Любовь и чашка чая» — сериал о надежде на счастье, которая дает силы жить.
Люба жила будто в сказке, пока ее муж не влез в долги и не бросил супругу вместе с дочерью. Надеясь скрыться от бандитов, которые идут по ее следу, Люба отправляется в деревню, где живет ее мать Вера. Та переживает непростые времена и забросила семейное дело — чайную плантацию, которая могла бы принести семье стабильность. Люба старается исправить ситуацию и возродить семейный бизнес, и в этом ей помогает бармен по имени Сергей. Между молодыми людьми возникает притяжение, что совсем не нравится Лизе, которая уже готовилась к свадьбе с Сергеем. А вскоре в деревне появляются и бандиты, которые все еще ищут Любу.
Справится ли героиня со всеми препятствиями на ее пути, вы узнаете, когда будете смотреть «Любовь и чашка чая» (2026) на Wink.
Рейтинг
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- Актриса
Елена
Аросьева
- Актёр
Юрий
Батурин
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- ЕКАктёр
Евгений
Ковалюк
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ААСценарист
Анна
Арбузова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- АПХудожник
Александр
Панюшкин
- РЗОператор
Руслан
Зубаиров