Любопытная Варвара, 2 сезон, 6 серия

Пока бабушка с дедушкой отдыхают на термальных источниках, Варя и Вася узнают, что письма пропавшему актеру доставлялись в одинаковых красных конвертах, купленных в одном и том же цветочном магазине. Что ж, это явно продвинет расследование! Хотя Ангелина и не участвует в деле, преступлением занимается ее мама, и она очень не хочет, чтобы дети путались под ногами у полиции. Видео с телефона Макса показывает, что актер не был похищен и даже напуган призраком Лермонтова, но где он тогда?



Найдет ли Варвара пропавшего актера? Cмотрите «Любопытная Варвара» 2, серия 6 на Wink!

