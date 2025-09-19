Любопытная Варвара, 2 сезон, 6 серия

WinkДетямЛюбопытная Варвара2-й сезон6-я серия
Детектив, Семейный6+
Детский детектив о девочке-вундеркинде и ее друзьях со звездой сериала «Папины дочки. Новые» Полиной Айнутдиновой. Главный приз фестиваля сериалов «Пилот»
- 6+29 мин
О сериале
Пока бабушка с дедушкой отдыхают на термальных источниках, Варя и Вася узнают, что письма пропавшему актеру доставлялись в одинаковых красных конвертах, купленных в одном и том же цветочном магазине. Что ж, это явно продвинет расследование! Хотя Ангелина и не участвует в деле, преступлением занимается ее мама, и она очень не хочет, чтобы дети путались под ногами у полиции. Видео с телефона Макса показывает, что актер не был похищен и даже напуган призраком Лермонтова, но где он тогда?
Найдет ли Варвара пропавшего актера? Cмотрите «Любопытная Варвара» 2, серия 6 на Wink!
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Юрий
Коробейников
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актриса
Вера
Островская
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актриса
Олеся
Железняк
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- ММАктёр
Миша
Мяло
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- ГЛСценарист
Георгий
Ланской
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- Продюсер
Карен
Оганесян
- СВПродюсер
Сергей
Востриков
- ПКПродюсер
Павел
Косов
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- НПОператор
Николай
Платонов