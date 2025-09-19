Любопытная Варвара, 2 сезон, 6 серия

Любопытная Варвара. Сезон 2. Серия 6
Детектив, Семейный6+
Детский детектив о девочке-вундеркинде и ее друзьях со звездой сериала «Папины дочки. Новые» Полиной Айнутдиновой. Главный приз фестиваля сериалов «Пилот»
Пока бабушка с дедушкой отдыхают на термальных источниках, Варя и Вася узнают, что письма пропавшему актеру доставлялись в одинаковых красных конвертах, купленных в одном и том же цветочном магазине. Что ж, это явно продвинет расследование! Хотя Ангелина и не участвует в деле, преступлением занимается ее мама, и она очень не хочет, чтобы дети путались под ногами у полиции. Видео с телефона Макса показывает, что актер не был похищен и даже напуган призраком Лермонтова, но где он тогда?

Найдет ли Варвара пропавшего актера? Cмотрите «Любопытная Варвара» 2, серия 6 на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Детектив
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

