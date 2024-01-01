Любопытная Варвара (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Второй сезон сериала «Любопытная Варвара» возвращает зрителей в мир юной сыщицы, которая всегда оказывается в центре самых запутанных тайн. На этот раз Варвара Смородина вместе с верным товарищем Васей, сестрой-модницей Зоей, дедушкой и бабушкой отправляется на каникулы в солнечный Пятигорск.
Город встречает героев чередой таинственных происшествий. Мистическая собака преследует популярного автора, неуловимые художники-вандалы разрисовывают местные памятники, а прямо во время съемок фильма совершается загадочное преступление. Но головоломки — не единственная трудность, с которой сталкивается Варвара. В Пятигорске появляется ее ровесница и потенциальная соперница — энергичная и умная Ангелина Абрикосова. Обе мечтают стать победительницами конкурса сыщиков. Превратится ли их соперничество в настоящую дружбу или борьба за лидерство разведет девочек по разные стороны?
Новый сезон обещает зрителям калейдоскоп тайн, неожиданных поворотов, веселых моментов и ярких приключений. Этот детский детективный сериал способен увлечь не только юную аудиторию, но и взрослых зрителей. Смотреть «Любопытная Варвара» (2 сезон) можно в онлайн-кинотеатре Wink.
- Режиссёр
Юрий
Коробейников
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актриса
Олеся
Железняк
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- ММАктёр
Миша
Мяло
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- ГЛСценарист
Георгий
Ланской
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- Продюсер
Карен
Оганесян
- СВПродюсер
Сергей
Востриков
- ПКПродюсер
Павел
Косов
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- НПОператор
Николай
Платонов