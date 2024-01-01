Любопытная Варвара (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Любопытная Варвара. Сезон 2. Серия 3
Любопытная Варвара
2-й сезон
3-я серия
9.42024, Любопытная Варвара. Сезон 2. Серия 3
Детектив, Семейный6+
Детский детектив о девочке-вундеркинде и ее друзьях со звездой сериала «Папины дочки. Новые» Полиной Айнутдиновой. Главный приз фестиваля сериалов «Пилот»
О сериале

Второй сезон сериала «Любопытная Варвара» возвращает зрителей в мир юной сыщицы, которая всегда оказывается в центре самых запутанных тайн. На этот раз Варвара Смородина вместе с верным товарищем Васей, сестрой-модницей Зоей, дедушкой и бабушкой отправляется на каникулы в солнечный Пятигорск.

Город встречает героев чередой таинственных происшествий. Мистическая собака преследует популярного автора, неуловимые художники-вандалы разрисовывают местные памятники, а прямо во время съемок фильма совершается загадочное преступление. Но головоломки — не единственная трудность, с которой сталкивается Варвара. В Пятигорске появляется ее ровесница и потенциальная соперница — энергичная и умная Ангелина Абрикосова. Обе мечтают стать победительницами конкурса сыщиков. Превратится ли их соперничество в настоящую дружбу или борьба за лидерство разведет девочек по разные стороны?

Новый сезон обещает зрителям калейдоскоп тайн, неожиданных поворотов, веселых моментов и ярких приключений. Этот детский детективный сериал способен увлечь не только юную аудиторию, но и взрослых зрителей. Смотреть «Любопытная Варвара» (2 сезон) можно в онлайн-кинотеатре Wink.

