Любопытная Варвара (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Пока дедушка с бабушкой проходят оздоровительные процедуры, а Зоя снимается в кино, у Варвары полным ходом идет расследование: в деле о писателе всплывают новые улики. Оказывается, сын популярного автора тоже хочет издать свою книгу и может пытаться использовать имя отца в своих целях. А что, если это именно он натравил собаку? Варваре с Васей предстоит выяснить его мотивы и поймать загадочного пса, а у Ангелины тем временем появляется новый помощник…



Получит ли Варя заветные баллы для победы в конкурсе юных сыщиков? «Любопытная Варвара» 2 сезон 2 серия — в онлайн-кинотеатре Wink!



Сериал Любопытная Варвара 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.