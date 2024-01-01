Любопытная Варвара (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Любопытная Варвара. Сезон 2. Серия 2
Детектив, Семейный
Детский детектив о девочке-вундеркинде и ее друзьях со звездой сериала «Папины дочки. Новые» Полиной Айнутдиновой. Главный приз фестиваля сериалов «Пилот»
Пока дедушка с бабушкой проходят оздоровительные процедуры, а Зоя снимается в кино, у Варвары полным ходом идет расследование: в деле о писателе всплывают новые улики. Оказывается, сын популярного автора тоже хочет издать свою книгу и может пытаться использовать имя отца в своих целях. А что, если это именно он натравил собаку? Варваре с Васей предстоит выяснить его мотивы и поймать загадочного пса, а у Ангелины тем временем появляется новый помощник…

Получит ли Варя заветные баллы для победы в конкурсе юных сыщиков? «Любопытная Варвара» 2 сезон 2 серия — в онлайн-кинотеатре Wink!

