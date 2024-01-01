WinkДетямЛюбопытная Варвара2-й сезон2-я серия
9.42024, Любопытная Варвара. Сезон 2. Серия 2
Детектив, Семейный6+
Детский детектив о девочке-вундеркинде и ее друзьях со звездой сериала «Папины дочки. Новые» Полиной Айнутдиновой. Главный приз фестиваля сериалов «Пилот»
Серия в подписке «Wink Дети»
Любопытная Варвара (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 6+29 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 1
- 6+29 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 2
- 6+9октября
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 3
- 6+9октября
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 4
- 6+16октября
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 5
- 6+16октября
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 6
- 6+23октября
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 7
- 6+23октября
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Пока дедушка с бабушкой проходят оздоровительные процедуры, а Зоя снимается в кино, у Варвары полным ходом идет расследование: в деле о писателе всплывают новые улики. Оказывается, сын популярного автора тоже хочет издать свою книгу и может пытаться использовать имя отца в своих целях. А что, если это именно он натравил собаку? Варваре с Васей предстоит выяснить его мотивы и поймать загадочного пса, а у Ангелины тем временем появляется новый помощник…
Получит ли Варя заветные баллы для победы в конкурсе юных сыщиков? «Любопытная Варвара» 2 сезон 2 серия — в онлайн-кинотеатре Wink!
Сериал Любопытная Варвара 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Коробейников
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актриса
Олеся
Железняк
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- ММАктёр
Миша
Мяло
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- ГЛСценарист
Георгий
Ланской
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- Продюсер
Карен
Оганесян
- СВПродюсер
Сергей
Востриков
- ПКПродюсер
Павел
Косов
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- НПОператор
Николай
Платонов