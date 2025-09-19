Любопытная Варвара. Сезон 2. Серия 5
2-й сезон
5-я серия
Детектив, Семейный6+
Детский детектив о девочке-вундеркинде и ее друзьях со звездой сериала «Папины дочки. Новые» Полиной Айнутдиновой. Главный приз фестиваля сериалов «Пилот»
О сериале

Очередная ночь в Пятигорске не обошлась без происшествий: кто-то похитил звездного актера Макса Климова! Утром он не пришел на съемочную площадку, чем очень разозлил режиссера. Варя находит в фургончике актера подозрительную записку с угрозами, но кто мог написать ее, пока остается загадкой. У Макса было много врагов на площадке: со своей звездной болезнью он не нравился никому. А где же вездесущая Ангелина? Сегодня у нее семейный выходной, и теперь юной любопытной сыщице Варваре никто не помешает раскрыть это преступление!

Справится ли Варя? «Любопытная Варвара» 2 сезон 5 серия уже ждет на Wink!

