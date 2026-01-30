Люблю тебя, как есть (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Боясь «спугнуть» понравившегося парня – сурового и принципиального автослесаря Сергея, который на дух не переносит карьеристок, владелица успешной сети кофеен Алина Капустина выдает себя за простую кассиршу. Маленькая ложь превращается в большую проблему, когда Алина понимает, что хочет за Сергея замуж, а тот не выносит вранья. Вдобавок в кафе, где она изображает продавщицу, зачастил ее бывший одноклассник – ироничный и высокомерный Александр Уваров, с которым Алина никогда не могла найти общий язык, и в которого она, кажется, к своему ужасу, начинает влюбляться.
Но зачем ей «неправильный» антисемьянин Уваров, когда у нее есть «правильный» Сергей? В то же время девушку мучает вопрос: кто из этих двоих сумеет полюбить и принять ее, трудоголика, с ее обожаемой работой? Кто полюбит Алину такой, какая она есть на самом деле?
Режиссёр
Сергей
Терещук
Актриса
Кристина
Казинская
Актёр
Ефим
Петрунин
Актриса
Аксинья
Олейник
Актёр
Евгений
Касьяненко
Сценарист
Яна
Романенко
Продюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
Продюсер
Матвей
Зубалевич
Продюсер
Марина
Тернавская
Продюсер
Светлана
Кобракова
Продюсер
Дарья
Масловская
Оператор
Игорь
Бучнев