Wink
Сериалы
Люблю тебя, как есть
Актёры и съёмочная группа сериала «Люблю тебя, как есть»

Актёры и съёмочная группа сериала «Люблю тебя, как есть»

Режиссёры

Сергей Терещук

Сергей Терещук

Режиссёр

Актёры

Кристина Казинская

Кристина Казинская

Актриса
Ефим Петрунин

Ефим Петрунин

Актёр
Аксинья Олейник

Аксинья Олейник

Актриса
Евгений Касьяненко

Евгений Касьяненко

Актёр

Сценаристы

Яна Романенко

Яна Романенко

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Дмитрий Рудовский

Дмитрий Рудовский

Продюсер
Матвей Зубалевич

Матвей Зубалевич

Продюсер
Марина Тернавская

Марина Тернавская

Продюсер
Светлана Кобракова

Светлана Кобракова

Продюсер
Дарья Масловская

Дарья Масловская

Продюсер

Операторы

Игорь Бучнев

Игорь Бучнев

Оператор