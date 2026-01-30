Люблю тебя, как есть (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Боясь «спугнуть» понравившегося парня – сурового и принципиального автослесаря Сергея, который на дух не переносит карьеристок, владелица успешной сети кофеен Алина Капустина выдает себя за простую кассиршу. Маленькая ложь превращается в большую проблему, когда Алина понимает, что хочет за Сергея замуж, а тот не выносит вранья. Вдобавок в кафе, где она изображает продавщицу, зачастил ее бывший одноклассник – ироничный и высокомерный Александр Уваров, с которым Алина никогда не могла найти общий язык, и в которого она, кажется, к своему ужасу, начинает влюбляться.



Но зачем ей «неправильный» антисемьянин Уваров, когда у нее есть «правильный» Сергей? В то же время девушку мучает вопрос: кто из этих двоих сумеет полюбить и принять ее, трудоголика, с ее обожаемой работой? Кто полюбит Алину такой, какая она есть на самом деле?

