Линия огня. Серия 3
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Линия огня (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, Линия огня. Серия 3
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Начальник караула пожарной части Токарев, в прошлом следователь, неофициально расследует халатность с закупкой дыхательных аппаратов, из-за которой стал инвалидом его коллега. Следы ведут к его бывшему другу — бизнесмену Колосову, компания которого поставляет оборудование по всей стране.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Линия огня»

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