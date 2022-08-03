WinkСериалыЛиния огня1-й сезон1-я серия
2017, Линия огня. Серия 1
Драма, Криминал18+
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Линия огня (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Начальник караула пожарной части Токарев, в прошлом следователь, неофициально расследует халатность с закупкой дыхательных аппаратов, из-за которой стал инвалидом его коллега. Следы ведут к его бывшему другу — бизнесмену Колосову, компания которого поставляет оборудование по всей стране.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Калугин
- Актёр
Алексей
Барабаш
- ИВАктриса
Ирина
Вальц
- АМАктриса
Анастасия
Матвеева
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- СЗАктёр
Сергей
Загребнев
- МСАктёр
Михаил
Стенин
- Актёр
Александр
Фисенко
- Актриса
Виктория
Герасимова
- Актриса
Яна
Крайнова
- ИЛАктёр
Игорь
Лагутин
- МБСценарист
Михаил
Бартенев
- ВОСценарист
Виктор
Ольшанский
- ИКСценарист
Ирина
Квирикадзе
- НЧСценарист
Нина
Чередникова
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ВМПродюсер
Виктория
Мамиева
- СЧПродюсер
Станислав
Чепаев
- АМХудожник
Александр
Миронов
- ОТОператор
Олег
Топоев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко