Начальник караула пожарной части Токарев, в прошлом следователь, неофициально расследует халатность с закупкой дыхательных аппаратов, из-за которой стал инвалидом его коллега. Следы ведут к его бывшему другу — бизнесмену Колосову, компания которого поставляет оборудование по всей стране.

