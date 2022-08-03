Линия огня. Серия 1
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Линия огня
1-й сезон
1-я серия
2017, Линия огня. Серия 1
Драма, Криминал18+
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Линия огня (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Начальник караула пожарной части Токарев, в прошлом следователь, неофициально расследует халатность с закупкой дыхательных аппаратов, из-за которой стал инвалидом его коллега. Следы ведут к его бывшему другу — бизнесмену Колосову, компания которого поставляет оборудование по всей стране.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Линия огня»