Ликвидация (сериал, 2007) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2007, Ликвидация. Серия 11
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады. На борьбу с бандитами посланы все силы, особенно старается начальник уголовного розыска Давид Гоцман.
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Урсуляк
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Константин
Лавроненко
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Актриса
Светлана
Крючкова
- ЮЛАктёр
Юрий
Лахин
- АСАктёр
Александр
Сирин
- КЖАктёр
Константин
Желдин
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АКПродюсер
Алексей
Кузнецов
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АКХудожник
Александр
Кондратов
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- МСОператор
Михаил
Суслов
- ЭЛКомпозитор
Энри
Лолашвили