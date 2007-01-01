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Ликвидация (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2007, Ликвидация. Серия 1
Детективы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады. На борьбу с бандитами посланы все силы, особенно старается начальник уголовного розыска Давид Гоцман.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Детективы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ликвидация»

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