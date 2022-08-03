Кровавая барыня (сериал, 2017) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

WinkСериалыКровавая барыня1-й сезон14-я серия
9.32017, Кровавая барыня. Серия 14
Исторический, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Салтычиха вошла в историю как одна из самых жестоких убийц. Ее имя стало олицетворением кровожадности и бесчеловечности. После таинственной смерти мужа Глеба Салтыкова она заточила себя в подмосковном поместье Троицкое, где срывала зло на своих несчастных безропотных слугах.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЕАРежиссёр
Егор
Анашкин
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актёр
Фёдор
Лавров
- СШАктёр
Сергей
Шеховцов
- АНАктёр
Александр
Никольский
- НЛАктёр
Николай
Лунин
- МДАктриса
Марина
Дианова
- СШАктёр
Сергей
Шаталов
- МДАктриса
Мария
Дубина
- АМАктёр
Александр
Мухин
- МДСценарист
Марика
Девич
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- ОЕПродюсер
Ольга
Ермакова
- АКХудожница
Алла
Киреева
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- МТХудожница
Мария
Турская
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- АФОператор
Алексей
Федоров
- АВОператор
Андрей
Вавиленков
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков