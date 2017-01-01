Кровавая барыня (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Кровавая барыня. Серия 10
Кровавая барыня
1-й сезон
10-я серия

Исторический, Драма18+

О сериале

Салтычиха вошла в историю как одна из самых жестоких убийц. Ее имя стало олицетворением кровожадности и бесчеловечности. После таинственной смерти мужа Глеба Салтыкова она заточила себя в подмосковном поместье Троицкое, где срывала зло на своих несчастных безропотных слугах.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

