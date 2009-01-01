Кремлевские курсанты. Сезон 2. Серия 47
Wink
Сериалы
Кремлевские курсанты
2-й сезон
47-я серия

Кремлевские курсанты (сериал, 2009) сезон 2 серия 47 смотреть онлайн бесплатно

9.32009, Кремлевские курсанты. Сезон 2. Серия 47
Драма, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Пролетело время, закончилась учеба в Суворовском училище, и, казалось, что пути юных друзей-суворовцев разойдутся. Но неожиданно трое старых друзей — Илья Сухомлин, Степан Перепечко и Алексей Сырников — встречаются в Московском высшем военном командном училище на вступительных экзаменах.

Сериал Кремлевские курсанты 2 сезон 47 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кремлевские курсанты»