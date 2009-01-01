WinkСериалыКремлевские курсанты2-й сезон30-я серия
Кремлевские курсанты (сериал, 2009) сезон 2 серия 30 смотреть онлайн бесплатно
9.32009, Кремлевские курсанты. Сезон 2. Серия 30
Драма, Мелодрама16+
- 16+49 мин
О сериале
Пролетело время, закончилась учеба в Суворовском училище, и, казалось, что пути юных друзей-суворовцев разойдутся. Но неожиданно трое старых друзей — Илья Сухомлин, Степан Перепечко и Алексей Сырников — встречаются в Московском высшем военном командном училище на вступительных экзаменах.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ВКРежиссёр
Валентин
Козловский
- АГРежиссёр
Андрей
Гребенкин
- ДЧРежиссёр
Дмитрий
Чирков
- ПБАктёр
Павел
Бессонов
- Актёр
Аристарх
Венес
- ДБАктёр
Денис
Береснев
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- РКАктёр
Ренат
Кадыров
- СДАктёр
Сергей
Дьячковский
- Актёр
Никита
Тезин
- ИРАктёр
Илья
Ригин
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АЧСценарист
Андрей
Чивурин
- СКСценарист
Сергей
Кулыбышев
- Сценарист
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- АКПродюсер
Антон
Калинкин
- МФХудожник
Михаил
Филатов
- ДТОператор
Дмитрий
Токарев
- ПБОператор
Павел
Быковченко
- ААКомпозитор
Алексей
Амадеус