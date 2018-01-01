Красное и черное (сериал, 1976) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыКрасное и черное1-й сезон4-я серия
9.11976, Красное и черное. Серия 4
Драма12+
Сезоны и серии
О сериале
1820-е годы. Сын плотника Жюльен Сорель боготворит Наполеона и мечтает о славе. Благодаря способностям и образованию он оказывается в среде сначала провинциального, а затем и высшего дворянства, но жизнь сложилась не так, как ему хотелось бы.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- НБАктриса
Наталья
Белохвостикова
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- Актриса
Наталья
Бондарчук
- Актёр
Михаил
Глузский
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- ВДАктёр
Вацлав
Дворжецкий
- ВГАктёр
Вадим
Гусев
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- ЛОАктёр
Леонид
Оболенский
- ТПАктриса
Татьяна
Паркина
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- ГССценарист
Георгий
Склянский
- МЛПродюсер
Марк
Левин
- Актёр дубляжа
Зиновий
Гердт
- ППХудожник
Петр
Пашкевич
- ЭМХудожница
Элла
Маклакова
- АРОператор
Александр
Рехвиашвили
- РЦОператор
Роман
Цурцумия