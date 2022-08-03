Красное и черное (сериал, 1976) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

1820-е годы. Сын плотника Жюльен Сорель боготворит Наполеона и мечтает о славе. Благодаря способностям и образованию он оказывается в среде сначала провинциального, а затем и высшего дворянства, но жизнь сложилась не так, как ему хотелось бы.

