WinkСериалыКрасное и черноеАктёры и съёмочная группа сериала «Красное и черное»
Актёры и съёмочная группа сериала «Красное и черное»
Режиссёры
Актёры
АктрисаМатильда де ла Моль
Наталья Белохвостикова
АктёрЖюльен Сорель
Николай Ерёменко мл.
Актрисамадам Де Реналь
Наталья Бондарчук
АктёрАббат Пирар
Михаил Глузский
Актёргосподин Де Реналь
Леонид Марков
АктёрАббат Шелан
Вацлав Дворжецкий
Актёрслуга де Моля
Вадим Гусев
Актрисатрактирщица
Лариса Удовиченко
Актёркатолический епископ
Леонид Оболенский
АктрисаЭлиза