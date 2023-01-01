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Сериалы
Красное и черное
Актёры и съёмочная группа сериала «Красное и черное»

Актёры и съёмочная группа сериала «Красное и черное»

Режиссёры

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Режиссёр

Актёры

Наталья Белохвостикова

Наталья Белохвостикова

АктрисаМатильда де ла Моль
Николай Ерёменко мл.

Николай Ерёменко мл.

АктёрЖюльен Сорель
Наталья Бондарчук

Наталья Бондарчук

Актрисамадам Де Реналь
Михаил Глузский

Михаил Глузский

АктёрАббат Пирар
Леонид Марков

Леонид Марков

Актёргосподин Де Реналь
Вацлав Дворжецкий

Вацлав Дворжецкий

АктёрАббат Шелан
Вадим Гусев

Вадим Гусев

Актёрслуга де Моля
Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко

Актрисатрактирщица
Леонид Оболенский

Леонид Оболенский

Актёркатолический епископ
Татьяна Паркина

Татьяна Паркина

АктрисаЭлиза

Сценаристы

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Сценарист
Георгий Склянский

Георгий Склянский

Сценарист

Продюсеры

Марк Левин

Марк Левин

Продюсер

Актёры дубляжа

Зиновий Гердт

Зиновий Гердт

Актёр дубляжа

Художники

Петр Пашкевич

Петр Пашкевич

Художник
Элла Маклакова

Элла Маклакова

Художница

Операторы

Александр Рехвиашвили

Александр Рехвиашвили

Оператор
Роман Цурцумия

Роман Цурцумия

Оператор