Красная королева. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Красная королева
1-й сезон
1-я серия

Красная королева (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.52015, Красная королева. Сезон 1. Серия 1
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал расскажет о любви и трагической судьбе первой красавицы Советского Союза Регины Збарской.

Сериал Красная королева 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия, Украина
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красная королева»