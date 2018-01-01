Крах инженера Гарина (сериал, 1973) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.01973, Крах инженера Гарина. Серия 4
Фантастика18+
О сериале
По мотивам фантастического романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В конце 20-х годов в Петрограде на Крестовском острове найден труп человека, похожего на инженера Гарина. Сам же Гарин сумел воспользоваться гениальным открытием ученого Манцева и сконструировал аппарат, обладающий разрушительной силой.
СтранаСССР
ЖанрФантастика
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леонид
Квинихидзе
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- Актёр
Александр
Белявский
- ВКАктёр
Василий
Корзун
- ГСАктёр
Геннадий
Сайфулин
- НТАктриса
Нонна
Терентьева
- ВТАктёр
Владимир
Татосов
- Актёр
Ефим
Копелян
- МВАктёр
Михаил
Волков
- Актёр
Эрнст
Романов
- ВКАктёр
Владимир
Костин
- СПСценарист
Сергей
Потепалов
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- ГХПродюсер
Генрих
Хохлов
- Актёр дубляжа
Олег
Басилашвили
- ББХудожник
Борис
Быков
- ВФОператор
Вячеслав
Фастович
- ВУКомпозитор
Владислав
Успенский