Крах инженера Гарина. Серия 1
Wink
Сериалы
Крах инженера Гарина
1-й сезон
1-я серия

Крах инженера Гарина (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.01973, Крах инженера Гарина. Серия 1
Фантастика18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По мотивам фантастического романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В конце 20-х годов в Петрограде на Крестовском острове найден труп человека, похожего на инженера Гарина. Сам же Гарин сумел воспользоваться гениальным открытием ученого Манцева и сконструировал аппарат, обладающий разрушительной силой.

Сериал Крах инженера Гарина 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крах инженера Гарина»