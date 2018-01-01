Крах инженера Гарина (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

По мотивам фантастического романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В конце 20-х годов в Петрограде на Крестовском острове найден труп человека, похожего на инженера Гарина. Сам же Гарин сумел воспользоваться гениальным открытием ученого Манцева и сконструировал аппарат, обладающий разрушительной силой.



