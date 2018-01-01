Королева детектива. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Королева детектива
2-й сезон
6-я серия
8.92018, Churiui yeowang
Драмы, Криминал16+

Королева детектива (сериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей снова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb