WinkСериалыКоролева детектива2-й сезон15-я серия
8.92018, Churiui yeowang
Драма, Детектив16+
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Королева детектива (сериал, 2018) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн
О сериале
Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей снова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.
Сериал Королева детектива 2 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb