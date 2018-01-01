Королева детектива. Сезон 2. Серия 15
Wink
Сериалы
Королева детектива
2-й сезон
15-я серия
8.92018, Churiui yeowang
Драма, Детектив16+

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Королева детектива (сериал, 2018) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей снова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.

Сериал Королева детектива 2 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb