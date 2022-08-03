8.92018, Churiui yeowang
Драма, Детектив16+
Королева детектива (сериал, 2018) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей снова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb