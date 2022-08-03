Королева детектива. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Королева детектива
2-й сезон
9-я серия
8.92018, Churiui yeowang
Драма, Детектив16+

Королева детектива (сериал, 2018) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей снова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb