Королева детектива (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Ю Сор-ок обожает детективные романы. Она всегда хотела стать детективом, но с мечтой пришлось расстаться после замужества. А муж Сор-ок - прокурор. Но от призвания так просто не отвертишься, поэтому когда женщина встречает молодого следователя, ей снова хочется реализовать свою мечту, и они решают расследовать дела вместе.

