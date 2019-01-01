Клетка для сверчка. Серия 3
Wink
Сериалы
Клетка для сверчка
1-й сезон
3-я серия
8.62019, Клетка для сверчка. Серия 3
Детектив12+

Эта серия пока недоступна

Клетка для сверчка (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Гибель ученого-биолога заставляет Александру Корзухину включиться в новое расследование, ведь в истории замешан сын Грекова, Митя. Греков считает, что в лаборатории произошло простое ограбление, однако Корзухина убеждена – смерть биолога связана с древнекитайской реликвией. Если выяснить, в чем секрет это артефакта, можно напасть на след преступника. Череда смертей убеждает Грекова в правоте Саши. В поисках убийцы он подходит к краю собственной гибели. Успеет ли Корзухина сообщить ему что-то очень важное?

Сериал Клетка для сверчка 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Клетка для сверчка»