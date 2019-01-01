Клетка для сверчка (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.62019, Клетка для сверчка. Серия 3
Детектив12+
О сериале
Гибель ученого-биолога заставляет Александру Корзухину включиться в новое расследование, ведь в истории замешан сын Грекова, Митя. Греков считает, что в лаборатории произошло простое ограбление, однако Корзухина убеждена – смерть биолога связана с древнекитайской реликвией. Если выяснить, в чем секрет это артефакта, можно напасть на след преступника. Череда смертей убеждает Грекова в правоте Саши. В поисках убийцы он подходит к краю собственной гибели. Успеет ли Корзухина сообщить ему что-то очень важное?
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- ВУРежиссёр
Владимир
Устюгов
- Актриса
Елена
Великанова
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- ВСАктёр
Василий
Симонов
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- ГНАктёр
Георгий
Николаев
- АГАктёр
Алексей
Гнилицкий
- ОМСценарист
Ольга
Мотина-Супонева
- АМСценарист
Анна
Малышева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- ВХПродюсер
Вазген
Хачатрян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- МУХудожница
Мария
Утробина
- АШХудожница
Алёна
Шипилова
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас