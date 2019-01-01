Клетка для сверчка (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Гибель ученого-биолога заставляет Александру Корзухину включиться в новое расследование, ведь в истории замешан сын Грекова, Митя. Греков считает, что в лаборатории произошло простое ограбление, однако Корзухина убеждена – смерть биолога связана с древнекитайской реликвией. Если выяснить, в чем секрет это артефакта, можно напасть на след преступника. Череда смертей убеждает Грекова в правоте Саши. В поисках убийцы он подходит к краю собственной гибели. Успеет ли Корзухина сообщить ему что-то очень важное?



Сериал Клетка для сверчка 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.