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Клетка для сверчка
1-й сезон

Клетка для сверчка (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.62019, Клетка для сверчка. Сезон 1 4 серии
Детектив12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Гибель ученого-биолога заставляет Александру Корзухину включиться в новое расследование, ведь в истории замешан сын Грекова, Митя. Греков считает, что в лаборатории произошло простое ограбление, однако Корзухина убеждена – смерть биолога связана с древнекитайской реликвией. Если выяснить, в чем секрет это артефакта, можно напасть на след преступника. Череда смертей убеждает Грекова в правоте Саши. В поисках убийцы он подходит к краю собственной гибели. Успеет ли Корзухина сообщить ему что-то очень важное?

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Клетка для сверчка»