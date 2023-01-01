Хулиганы и ботаны. Серия 3
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Хулиганы и ботаны (сериал, 1999) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

1999, Freaks and Geeks
Драмы, Комедии18+

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Сюжет

Действие сериала происходит в 1980 году и разворачивается вокруг Линдси Виер и еe младшего брата Сэма, учащихся старшей школы в вымышленном городке неподалеку от Детройта. Линдси, прилежная ученица и участница математических олимпиад, начинает проводить время в компании «фриков», из-за влюбленности в обаятельного, но эгоистичного Дэниеля Дезарио, неформального лидера компании.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хулиганы и ботаны»