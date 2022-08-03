WinkСериалыХулиганы и ботаны1-й сезон12-я серия
Хулиганы и ботаны (сериал, 1999) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
1999, Freaks and Geeks
Драма, Комедия18+
О сериале
Действие сериала происходит в 1980 году и разворачивается вокруг Линдси Виер и еe младшего брата Сэма, учащихся старшей школы в вымышленном городке неподалеку от Детройта. Линдси, прилежная ученица и участница математических олимпиад, начинает проводить время в компании «фриков», из-за влюбленности в обаятельного, но эгоистичного Дэниеля Дезарио, неформального лидера компании.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.8 IMDb
- Режиссёр
Джейк
Кэздан
- Режиссёр
Джадд
Апатоу
- БГРежиссёр
Брайан
Гордон
- ККРежиссёр
Кен
Куопис
- Актриса
Линда
Карделлини
- Актёр
Джон
Фрэнсис Дейли
- Актёр
Джеймс
Франко
- СЛАктёр
Сэмм
Левин
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актёр
Сет
Роген
- МСАктёр
Мартин
Старр
- Актриса
Бизи
Филиппс
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- ДФАктёр
Джо
Флаэрти
- Сценарист
Пол
Фиг
- ДДСценарист
Джефф
Джуда
- БНСценарист
Боб
Никман
- ГССценарист
Гейб
Сакс
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Пол
Фиг
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ДСХудожник
Джефферсон
Сэйдж
- ФМХудожник
Филип
Мессина
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- РТОператор
Расс
Т. Олсоубрук
- БПОператор
Билл
Поуп
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс