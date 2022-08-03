Хулиганы и ботаны. Серия 12
Wink
Сериалы
Хулиганы и ботаны
1-й сезон
12-я серия

Хулиганы и ботаны (сериал, 1999) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

1999, Freaks and Geeks
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие сериала происходит в 1980 году и разворачивается вокруг Линдси Виер и еe младшего брата Сэма, учащихся старшей школы в вымышленном городке неподалеку от Детройта. Линдси, прилежная ученица и участница математических олимпиад, начинает проводить время в компании «фриков», из-за влюбленности в обаятельного, но эгоистичного Дэниеля Дезарио, неформального лидера компании.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хулиганы и ботаны»