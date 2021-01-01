Эта серия пока недоступна
Хороший доктор (сериал, 2021) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Медицинская драма с Фредди Хаймором от создателей «Доктора Хауса». Сюжет строится вокруг доктора Шона Мерфи, страдающего аутизмом и синдромом Саванта. Одаренный юноша мечтает работать хирургом и спасать людей, однако с первого дня работы в престижной больнице сталкивается с предвзятым отношением коллег. Шон испытывает сложности в коммуникации с пациентами и врачами, но ежедневно борется со своими страхами, чтобы адаптироваться в коллективе. Единственный, кто поддерживает рвение талантливого аутиста, — доктор Глассман. Но сможет ли он повлиять на мнение коллег? Чтобы узнать, какие испытания ждут Шона Мерфи на пути к мечте, смотрите сериал «Хороший доктор» 2017 года на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- СДРежиссёр
Стивен
ДеПол
- ГХРежиссёр
Гари
Хоуз
- Актёр
Фредди
Хаймор
- Актёр
Хилл
Харпер
- Актёр
Ричард
Шифф
- КЧАктриса
Кристина
Чанг
- ПСАктриса
Пейдж
Спара
- ФГАктриса
Фиона
Губелманн
- УЮАктёр
Уилл
Юн Ли
- АТАктриса
Антония
Томас
- НГАктёр
Николас
Гонсалес
- БХАктриса
Брайа
Хендерсон
- НГАктёр
Ной
Галвин
- ПБСценарист
Питер
Блейк
- УРСценарист
Уильям
Ротко
- ДШПродюсер
Дэвид
Шор
- ДДПродюсер
Дэниэл
Дэ Ким
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЧМХудожник
Чарльз
М. Лагола
- МДХудожник
Майкл
Джой
- ПФМонтажёр
Пол
Фонтейн
- ДСОператор
Джон
С. Бартли
- СБОператор
Стирлинг
Бэнкрофт
- Композитор
Дэн
Ромер