Хороший доктор
Wink
Сериалы
Хороший доктор
9.52017, The Good Doctor 5 сезонов
Драмы, Зарубежные16+
Доступны только 1 и 3 сезоны

Этот сериал пока недоступен

Хороший доктор (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Медицинская драма с Фредди Хаймором от создателей «Доктора Хауса». Сюжет строится вокруг доктора Шона Мерфи, страдающего аутизмом и синдромом Саванта. Одаренный юноша мечтает работать хирургом и спасать людей, однако с первого дня работы в престижной больнице сталкивается с предвзятым отношением коллег. Шон испытывает сложности в коммуникации с пациентами и врачами, но ежедневно борется со своими страхами, чтобы адаптироваться в коллективе. Единственный, кто поддерживает рвение талантливого аутиста, — доктор Глассман. Но сможет ли он повлиять на мнение коллег?

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хороший доктор»

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