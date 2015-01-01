Карточный домик (сериал, 2015) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Карточный домик. Сезон 3. Серия 2
Карточный домик
3-й сезон
2-я серия

8.92015, House of Cards
Драма18+

О сериале

Главный политический сериал современности. Конгрессмен Фрэнк Андервуд и его жена Клэр начисто лишены принципов и готовы на всe ради власти. С помощью интриг, манипуляций и силовых методов они планомерно завоевывают всe более высокие государственные посты и всегда остаются безнаказанными.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карточный домик»