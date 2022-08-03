Из жизни Федора Кузькина. Серия 1
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Из жизни Федора Кузькина
1-й сезон
1-я серия

Из жизни Федора Кузькина (сериал, 1989) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.41989, Из жизни Федора Кузькина. Серия 1
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Крестьянин Фeдор Кузькин прошел через голод, репрессии и войну, но тяжелые времена для него на этом не закончились. Он не ладит с председателем колхоза Гузенковым, и последней каплей для него становится до смешного маленькое зерновое довольствие, которое он получает по результатам годового труда. Кузькин решает уйти из колхоза и стать единоличником. Так начинается его противостояние с администрацией, которая не может смириться с подобной наглостью.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Из жизни Федора Кузькина»