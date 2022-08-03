Из жизни Федора Кузькина (сериал, 1989) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.41989, Из жизни Федора Кузькина. Серия 1
Драма18+
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О сериале
Крестьянин Фeдор Кузькин прошел через голод, репрессии и войну, но тяжелые времена для него на этом не закончились. Он не ладит с председателем колхоза Гузенковым, и последней каплей для него становится до смешного маленькое зерновое довольствие, которое он получает по результатам годового труда. Кузькин решает уйти из колхоза и стать единоличником. Так начинается его противостояние с администрацией, которая не может смириться с подобной наглостью.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- АСАктёр
Александр
Суснин
- ТБАктриса
Татьяна
Бедова
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ФВАктёр
Федор
Валиков
- Актёр
Петр
Щербаков
- ЮПАктёр
Юрий
Потемкин
- АБАктёр
Анатолий
Бородин
- НПАктёр
Николай
Погодин
- ПЛАктёр
Петр
Любешкин
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- БМСценарист
Борис
Можаев
- ТШПродюсер
Таня
Шифман
- ВЗАктёр дубляжа
Вадим
Захарченко
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВМОператор
Владислав
Меньшиков
- АПКомпозитор
Андрей
Петров