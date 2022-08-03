Крестьянин Фeдор Кузькин прошел через голод, репрессии и войну, но тяжелые времена для него на этом не закончились. Он не ладит с председателем колхоза Гузенковым, и последней каплей для него становится до смешного маленькое зерновое довольствие, которое он получает по результатам годового труда. Кузькин решает уйти из колхоза и стать единоличником. Так начинается его противостояние с администрацией, которая не может смириться с подобной наглостью.

