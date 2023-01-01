Биография

Юрий Потемкин — актер театра и кино. Родился 26 января 1947 года. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «Майор «Вихрь», «Без права на ошибку», «Трактир на Пятницкой» и других картинах. В 1972 году стал выпускником Щукинского училища и был приглашен в труппу театра им. Вахтангова. Сниматься в кино начал, будучи еще студентом. Дебютным фильмом Юрия Потемкина стала многосерийная приключенческая кинолента «Майор «Вихрь». В 1971 году актер снялся в криминальном боевике «Достояние республики». Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые артисты Олег Табаков, Андрей Миронов, Спартак Мишулин и другие. В 1973 году актер участвовал в съемках комедии «Иван Васильевич меняет профессию». В 1977 году одну из ролей Юрий Потемкин исполнил в фильме «Трактир на Пятницкой». Был задействован в мелодраме «Москва слезам не верит». В 1982 году на экраны вышла кинокартина «Берегите мужчин!» с участием актера. В 1984 году снялся в полнометражной мелодраме «Счастливая, Женька!». Роль председателя колхоза сыграл в фильме «Из жизни Федора Кузькина». Участвовал в съемках фильма «Небеса обетованные».