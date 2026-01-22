Прощальная гастроль «Артиста» (фильм, 1980) смотреть онлайн

Прощальная гастроль «Артиста»
Прощальная гастроль «Артиста»

Прощальная гастроль «Артиста» (фильм, 1980)

1980, Прощальная гастроль «Артиста»
Криминал, Детектив76 мин0+
О фильме

Матерый уголовник по прозвищу Артист, ограбив ювелирный магазин, попал в тюрьму. Еще находясь в зоне, он спланировал ограбление инкассатора. Совершив побег, Артист приступил к методичному воплощению в жизнь своего замысла.

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощальная гастроль «Артиста»»