Истребители. 7 серия
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Истребители
1-й сезон
7-я серия
9.32013, Истребители. 7 серия
Драма, Военный18+

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Истребители (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

В разгаре Великая Отечественная Война. Молодые летчики Леонид и Борис по прибытии в летную школу узнают, что они зачислены в авиационный полк и их отправят на фронт. Им придется выполнять роль штурмовиков, быть ответственными и бесстрашными, следовать приказам любой сложности без страха за свои жизни...

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Истребители»