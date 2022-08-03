В разгаре Великая Отечественная Война. Молодые летчики Леонид и Борис по прибытии в летную школу узнают, что они зачислены в авиационный полк и их отправят на фронт. Им придется выполнять роль штурмовиков, быть ответственными и бесстрашными, следовать приказам любой сложности без страха за свои жизни...

