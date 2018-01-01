Истребители. Сезон 1
Истребители
1-й сезон

Истребители (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.32013, Истребители. Сезон 1 12 серий
Драма12+

О сериале

Двое товарищей из летной школы отправляются на фронт.

События разворачиваются в разгар Великой Отечественной войны. Борис и Леонид, бывшие студенты летного училища, вступают в ряды авиационного полка, солдаты которого выполняют опасные миссии на фронте. Недостаток опыта и стремление уничтожить врага приводят к трагедии — гибели целого отряда юных штурмовиков. Молодые летчики подвергаются суду, но в итоге избегают наказания. Теперь перед Леонидом и Борисом стоит задача доказать командованию и себе, что они способны служить в советской армии.

Оправдают ли друзья второй шанс, который им подарила судьба?

Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Истребители»