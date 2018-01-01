Истребители (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Двое товарищей из летной школы отправляются на фронт. Смотреть сериал «Истребители» от сценариста «9 роты» с Екатериной Вилковой и Дмитрием Дюжевым можно онлайн на платформе Wink.



События разворачиваются в разгар Великой Отечественной войны. Борис и Леонид, бывшие студенты летного училища, вступают в ряды авиационного полка, солдаты которого выполняют опасные миссии на фронте. Недостаток опыта и стремление уничтожить врага приводят к трагедии — гибели целого отряда юных штурмовиков. Молодые летчики подвергаются суду, но в итоге избегают наказания. Теперь перед Леонидом и Борисом стоит задача доказать командованию и себе, что они способны служить в советской армии.



Оправдают ли друзья второй шанс, который им подарила судьба?


