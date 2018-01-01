Истребители (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Двое товарищей из летной школы отправляются на фронт. Смотреть сериал «Истребители» от сценариста «9 роты» с Екатериной Вилковой и Дмитрием Дюжевым можно онлайн на платформе Wink.
События разворачиваются в разгар Великой Отечественной войны. Борис и Леонид, бывшие студенты летного училища, вступают в ряды авиационного полка, солдаты которого выполняют опасные миссии на фронте. Недостаток опыта и стремление уничтожить врага приводят к трагедии — гибели целого отряда юных штурмовиков. Молодые летчики подвергаются суду, но в итоге избегают наказания. Теперь перед Леонидом и Борисом стоит задача доказать командованию и себе, что они способны служить в советской армии.
Оправдают ли друзья второй шанс, который им подарила судьба? Смотреть «Истребители», 1 сезон в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на платформе Wink!
ЖанрДрама
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Олег
Фомин
- МААктриса
Мария
Андреева
- АСАктёр
Антон
Соколов
- ДААктёр
Дмитрий
Арбенин
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- Актёр
Владимир
Большов
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- КГСценарист
Константин
Галдаев
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Андрей
Анохин
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- АБХудожник
Андрей
Бендюк
- ИБХудожник
Илья
Бриткин
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- РФОператор
Роберт
Филатов
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов