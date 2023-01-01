Истребители
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Истребители
9.32013, Истребители 1 сезон
Драмы, Военные12+

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Истребители (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Два друга-летчика отправляются на фронт. Военная драма от сценариста фильма «9 рота» с Екатериной Вилковой и Дмитрием Дюжевым в главных ролях.

Действие сериала происходит во времена Великой Отечественной войны. Бывшие воспитанники летной школы Борис и Леонид оказываются в составе авиационного полка, солдаты которого выполняют опасные миссии на фронте. Неопытность новичков и рвение уничтожить врага приводят к гибели целого отряда штурмовиков. Молодых парней подвергают суду, но благоприятное стечение обстоятельств помогает им избежать наказания. Теперь у Леонида и Бориса нет права на ошибку, и они должны доказать командованию и себе, что достойны служить в рядах советской армии.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Истребители»

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