Истребители (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Два друга-летчика отправляются на фронт. Военная драма от сценариста фильма «9 рота» с Екатериной Вилковой и Дмитрием Дюжевым в главных ролях.



Действие сериала происходит во времена Великой Отечественной войны. Бывшие воспитанники летной школы Борис и Леонид оказываются в составе авиационного полка, солдаты которого выполняют опасные миссии на фронте. Неопытность новичков и рвение уничтожить врага приводят к гибели целого отряда штурмовиков. Молодых парней подвергают суду, но благоприятное стечение обстоятельств помогает им избежать наказания. Теперь у Леонида и Бориса нет права на ошибку, и они должны доказать командованию и себе, что достойны служить в рядах советской армии.



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