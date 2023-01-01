Истребители (сериал, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Два друга-летчика отправляются на фронт. Военная драма от сценариста фильма «9 рота» с Екатериной Вилковой и Дмитрием Дюжевым в главных ролях.
Действие сериала происходит во времена Великой Отечественной войны. Бывшие воспитанники летной школы Борис и Леонид оказываются в составе авиационного полка, солдаты которого выполняют опасные миссии на фронте. Неопытность новичков и рвение уничтожить врага приводят к гибели целого отряда штурмовиков. Молодых парней подвергают суду, но благоприятное стечение обстоятельств помогает им избежать наказания. Теперь у Леонида и Бориса нет права на ошибку, и они должны доказать командованию и себе, что достойны служить в рядах советской армии.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Олег
Фомин
- МААктриса
Мария
Андреева
- АСАктёр
Антон
Соколов
- ДААктёр
Дмитрий
Арбенин
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- Актёр
Владимир
Большов
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- КГСценарист
Константин
Галдаев
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Андрей
Анохин
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- АБХудожник
Андрей
Бендюк
- ИБХудожник
Илья
Бриткин
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- РФОператор
Роберт
Филатов
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов