Истребители (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В разгаре Великая Отечественная Война. Молодые летчики Леонид и Борис по прибытии в летную школу узнают, что они зачислены в авиационный полк и их отправят на фронт. Им придется выполнять роль штурмовиков, быть ответственными и бесстрашными, следовать приказам любой сложности без страха за свои жизни...



