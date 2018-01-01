История хоррора с Элаем Ротом. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
История хоррора с Элаем Ротом
1-й сезон
1-я серия
8.32018, History of Horror
Ужасы, Документальный18+
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История хоррора с Элаем Ротом (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

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О сериале

Документальный проект, в котором один из самых известных хоррормейкеров 21 века Элай Рот разбирает жанр по косточкам вместе с приглашенными экспертами и заядлыми любителями ужасов. Среди них Квентин Тарантино, Стивен Кинг, Элайджа Вуд, Роб Зомби и многие другие.

Хорроры постоянно менялись и развивались: появлялись новые поджанры, успешные фильмы обрастали сиквелами, авторы затрагивали необычные темы и придумывали неожиданные метафоры. Именно в хорроре начинал карьеру скандальный режиссер, продюсер и актер Элай Рот, снявший «Лихорадку» и «Хостел». Заручившись поддержкой коллег — писателей, кинематографистов, художников по гриму и других мастеров, отлично знакомых с ужасами — он расскажет об известных монстрах, любимых франшизах и любопытных трендах жанра, который вовсе не так прост, как может показаться.

Погрузиться в увлекательный мир острых ощущений поможет сериал «История хоррора с Элаем Ротом», смотреть онлайн который можно в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Документальный
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb