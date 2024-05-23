История хоррора с Элаем Ротом (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+41 мин
История хоррора с Элаем Ротом
Сезон 2 Серия 1
- 18+41 мин
История хоррора с Элаем Ротом
Сезон 2 Серия 2
- 18+38 мин
История хоррора с Элаем Ротом
Сезон 2 Серия 3
- 18+41 мин
История хоррора с Элаем Ротом
Сезон 2 Серия 4
- 18+41 мин
История хоррора с Элаем Ротом
Сезон 2 Серия 5
- 18+40 мин
История хоррора с Элаем Ротом
Сезон 2 Серия 6
О сериале
Документальный проект, в котором один из самых известных хоррормейкеров 21 века Элай Рот разбирает жанр по косточкам вместе с приглашенными экспертами и заядлыми любителями ужасов. Среди них Квентин Тарантино, Стивен Кинг, Элайджа Вуд, Роб Зомби и многие другие. Смотрите сериал «История хоррора с Элаем Ротом» в подписке Amediateka на Wink.
Хорроры постоянно менялись и развивались: появлялись новые поджанры, успешные фильмы обрастали сиквелами, авторы затрагивали необычные темы и придумывали неожиданные метафоры. Именно в хорроре начинал карьеру скандальный режиссер, продюсер и актер Элай Рот, снявший «Лихорадку» и «Хостел». Заручившись поддержкой коллег — писателей, кинематографистов, художников по гриму и других мастеров, отлично знакомых с ужасами — он расскажет об известных монстрах, любимых франшизах и любопытных трендах жанра, который вовсе не так прост, как может показаться.
Погрузиться в увлекательный мир острых ощущений поможет сериал «История хоррора с Элаем Ротом». Смотрите сериал «История хоррора с Элаем Ротом» в подписке Amediateka на Wink.