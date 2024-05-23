Документальный проект, в котором один из самых известных хоррормейкеров 21 века Элай Рот разбирает жанр по косточкам вместе с приглашенными экспертами и заядлыми любителями ужасов. Среди них Квентин Тарантино, Стивен Кинг, Элайджа Вуд, Роб Зомби и многие другие. Смотрите сериал «История хоррора с Элаем Ротом» в подписке Amediateka на Wink.



Хорроры постоянно менялись и развивались: появлялись новые поджанры, успешные фильмы обрастали сиквелами, авторы затрагивали необычные темы и придумывали неожиданные метафоры. Именно в хорроре начинал карьеру скандальный режиссер, продюсер и актер Элай Рот, снявший «Лихорадку» и «Хостел». Заручившись поддержкой коллег — писателей, кинематографистов, художников по гриму и других мастеров, отлично знакомых с ужасами — он расскажет об известных монстрах, любимых франшизах и любопытных трендах жанра, который вовсе не так прост, как может показаться.



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