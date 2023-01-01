Биография

Роб Зомби – режиссер, сценарист, продюсер, композитор и вокалист. Прославился как участник группы «White Zombie», которую он создал совместно Шоной Айслот в 1985 г. С 2003 г. известен как создатель нескольких фильмов ужасов, а также музыкальных композиций к своим картинам. Будущий артист родился в Массачусетсе. Его родители были организаторами торжественных мероприятий, поэтому у них оставалось очень мало времени на воспитание сыновей. Маленький Роб уже с детства был неравнодушен к фильмам ужасов. Окончив школу, он решил продолжить обучение в колледже изобразительных искусств, но бросил учёбу. В возрасте 19 лет уехал в Нью-Йорк, несколько месяцев зарабатывал на жизнь, исполняя обязанности грузчика и курьера, а затем основал музыкальный коллектив «White Zombie». На протяжении всего периода существования группы Роб Зомби выступал в роли вокалиста. В 1997 г. он занялся сольной карьерой. Кроме музыки, артист заинтересовался режиссурой. В 2003 г. вышла его первая лента «Дом 1000 мертвецов». В этом фильме Роб Зомби использовал традиционные элементы хоррора и черного юмора. Спустя 2 года он выпустил ленту под названием «Изгнанные дьяволом». В 2007 г. вышла еще одна картина «Хэллоуин 2007». Затем он стал режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Повелители Салема». Еще одна яркая работа вышла в 2016 г. В фильме «31: праздник смерти» он стал не только режиссером, к картине он сам написал музыку и сценарий.