Идеальное совпадение (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.12022, Mükemmel Eslesme
Комедия16+

Говорят, что если отношения между молодыми людьми начинаются по приказу родителей, то счастья не будет. Главные герои этого сериала являются наглядным доказательством того, что это не всегда правда.
Он — молодой, уверенный в себе мужчина, для которого важно отстоять свою точку зрения. Однако под давлением матери он все же соглашается пойти на свидание с незнакомкой. В итоге между ним и его новой знакомой появляется какая-то связь, которая с каждым днем становится все сильнее. Казалось бы, что впереди их ждет счастливое семейное будущее. Вот только дух бунтарства не позволяет им смириться с тем фактом, что их судьбу предопределили родители.

