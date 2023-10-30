WinkСериалыИдеальное совпадение1-й сезон12-я серия
Идеальное совпадение (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
8.12022, Mükemmel Eslesme
Комедия16+
О сериале
Говорят, что если отношения между молодыми людьми начинаются по приказу родителей, то счастья не будет. Главные герои этого сериала являются наглядным доказательством того, что это не всегда правда.
Он — молодой, уверенный в себе мужчина, для которого важно отстоять свою точку зрения. Однако под давлением матери он все же соглашается пойти на свидание с незнакомкой. В итоге между ним и его новой знакомой появляется какая-то связь, которая с каждым днем становится все сильнее. Казалось бы, что впереди их ждет счастливое семейное будущее. Вот только дух бунтарства не позволяет им смириться с тем фактом, что их судьбу предопределили родители.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эмре
Кавук
- АКАктёр
Ахмет
Кайякесен
- ГСАктриса
Гизем
Севим
- ГСАктриса
Гонджагюль
Сунар
- АДАктриса
Асуман
Дабак
- АТАктёр
Айхан
Таш
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- ВСАктёр
Волкан
Северджан
- ЭОАктриса
Эйлюль
Озтурк
- ДЗАктёр
Джем
Зейнел Кылыч
- АСАктриса
Айшен
Сезерел
- БГСценарист
Бироль
Гувен
- БГПродюсер
Бироль
Гувен
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тихомиров
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- БГКомпозитор
Бурсу
Гувен
- АСКомпозитор
Айдин
Сарман