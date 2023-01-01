Идеальное совпадение (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Каждая приличная турецкая девушка, должна выйти замуж. Парень, если конечно он приличный, тоже должен обязательно жениться. У двух приличных молодых людей нет желания связывать себя узами брака. Их родственникам придется немного постараться, чтобы создать новую семью.



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