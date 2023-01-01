Идеальное совпадение
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Идеальное совпадение

Идеальное совпадение (сериал, 2022) смотреть онлайн

8.02022, Mükemmel Eslesme 1 сезон
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Каждая приличная турецкая девушка, должна выйти замуж. Парень, если конечно он приличный, тоже должен обязательно жениться. У двух приличных молодых людей нет желания связывать себя узами брака. Их родственникам придется немного постараться, чтобы создать новую семью.

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Информация

Страна
Турция
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальное совпадение»

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